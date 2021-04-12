"Одноклассники" создали интерактивную карту полёта в космос

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с центром "Космонавтика и авиация" создала интерактивную карту событий к 60-летию первого полёта человека в космос.

Разработка поможет пользователям ориентироваться в тематических павильонах, которые расположены на ВДНХ. Среди них экспонаты оборонно-технических предприятий, 120 эксклюзивных образцов летательной и космической техники, архивные документы и фото и видео об истории космических достижений.

Также пользователям социальной сети предлагают пройти видео-квиз и проверить свои знания о космосе. Его разработали экскурсоводы и президент центра "Космонавтика и авиация" лётчик-космонавт Федор Юрчихин.

В ходе квиза участники получат ответ на такие вопросы: какой из космонавтов улетел в космос из Советского Союза, а вернулся в другую страну — Российскую Федерацию, какая порода была у первых собак, отправившихся бороздить просторы космоса. Правильно ответивших ждут подарки.

Кроме того, у пользователей "ОК" есть возможность подучить 25000 ОКов. Для этого 12 апреля нужно правильно ответить на вопросы тематической онлайн-викторины "Ботаник".

Чтобы пользователям было проще ориентироваться в космической тематике, весь контент, посвященный 60-летию первого полета в космос объединили под хэштегом #космос60лет.