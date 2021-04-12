Ветеран привился от COVID-19 перед 100-летним юбилеем

Ветеран Великой отечественной войны, который в этом году отметит свой 100-летний юбилей сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Теперь, помимо 4-х орденов и 24-х медалей на пиджаке жителя Балашихи Александра Золотова, будет красоваться еще и значок Vaccinated.
Такие знаки отличия издание раздаёт привившимся. По словам ветерана, значок — символ, который показывает окружающим, что человек думает о своём здоровье и безопасности окружающих.
Александр Григорьевич ведет активный образ жизни. До пандемии проводил патриотическую работу со школьниками. Теперь, после прививки, намерен вернуться к этому занятию.
"Я смотрю, что некоторые боятся делать вакцинацию. А вакцинация — это жизнь. Во всяком случае, я смогу посещать школы и учеников. Школьникам сейчас необходимо объяснять о Великой Отечественной войне, как наши люди защищали Родину и как сейчас нужно защищать её", — сказал ветеран.
Как отметил главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, поэтому решение ветерана вакцинироваться — правильное.
"Перед введением первого компонента вакцины "Спутник V" Александра Григорьевича осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний", — отметил Антипов.
Александр Золотов хорошо перенес первый этап вакцинации. Через три недели его ждет вторая прививка.
Александр Григорьевич прошел всю войну. В 1941 оборонял Москву. А Победу встретил под Берлином.
Фото: Евгений Дудин
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