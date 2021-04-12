Россиянам хотят запретить брать в кафе и магазины животных

Депутаты Госдумы внесли законопроект о праве правительства вводить требования о посещении магазинов и заведений общественного питания гражданам с животными.

Сообщается, что изменения коснутся закона "Об ответственном обращении с животными" и других законодательных актов.

Известно, что владельцы собак мелких пород предпочитают брать своих питомцев с собой в магазин или кафе. Но животные пачкают тележки и корзинки продуктами своей жизнедеятельности, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций.

"С учётом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает внесение требований, которые должны будут выполнять владельцы животных при посещении общепита и супермаркетов.

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