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Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю

Общество

Окружение Герцога Эдинбургскогго делало всё, чтобы он дожил до своего столетнего юбилея, однако сам супруг королевы Елизаветы не стремился к этому.

Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю

Источник, приближенный к монаршей семье, рассказал последней воле принца Филиппа.

Супруг королевы Елизаветы желал умереть в Виндзорском замке.

"Герцог мечтал мирно умереть дома. Мы знали, что он всегда хотел умереть в собственной постели, а не в больничной палате. Филипп не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца", — цитирует слова инсайдера "СтарХит".

Герцог попросил не организовывать ему похороны государственного образца, несмотря на то, что имел право на них по своему королевскому статусу,

Вместо помпезных церемоний пройдёт скромное военное прощание со службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Похороны мужа Елизаветы II состоятся 17 апреля.

Весной 2021 года принцу Филиппу сделали операцию на сердце.

"Он провел около четырех недель в больнице, пытаясь добраться домой. Они прооперировали его, чтобы дать немного времени. Хотя бы для того, чтобы он дожил до юбилея. Но на самом деле это его не волновало", — заключил источник.

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Великобритания скорбит. Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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