Прах принца Филиппа будет перезахоронен после кончины Елизаветы II

Супругов, проживших в браке 73 года, похоронят в одном склепе, чтобы они "всегда были рядом".

Как сообщает Mirror, тело герцога Эдинбургского найдёт временное пристанище, ровно до того момента, пока не уйдёт в мир иной его монаршая супруга.

Тело принца Филиппа, согласно традиции и его собственному желанию, погребут в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

В полдень 10 апреля по всей Великобритании раздался артиллерийский салют в память о принце Филиппе.

Сообщается, что принц Филипп не захотел, чтобы ему устраивали помпезные государственные похороны.

Национальный траур продлится восемь дней, траур королевской семьи — один месяц.

После кончины королевы Елизаветы II её вместе с принцем Филиппом захоронят в мемориальной часовне Георга VI, где уже нашли вечное упокоение монаршие родители королевы.

Титул принца Филиппа — герцог Эдинбургский — достанется его старшему наследнику, принцу Чарльзу.

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