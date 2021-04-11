Супругов, проживших в браке 73 года, похоронят в одном склепе, чтобы они "всегда были рядом".
Как сообщает Mirror, тело герцога Эдинбургского найдёт временное пристанище, ровно до того момента, пока не уйдёт в мир иной его монаршая супруга.
Тело принца Филиппа, согласно традиции и его собственному желанию, погребут в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
В полдень 10 апреля по всей Великобритании раздался артиллерийский салют в память о принце Филиппе.
Сообщается, что принц Филипп не захотел, чтобы ему устраивали помпезные государственные похороны.
Национальный траур продлится восемь дней, траур королевской семьи — один месяц.
После кончины королевы Елизаветы II её вместе с принцем Филиппом захоронят в мемориальной часовне Георга VI, где уже нашли вечное упокоение монаршие родители королевы.
Титул принца Филиппа — герцог Эдинбургский — достанется его старшему наследнику, принцу Чарльзу.
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