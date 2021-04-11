Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Падчерица Марьянова подала в суд на кровных родственников артиста
Ани Лорак явилась на праздник к Киркорову с экс-супругом
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Моргенштерн перечислил 666 666 рублей на благотворительность
Анита Цой рассказала о пугающих последствиях COVID-19

В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову

Общество

Ранее журналистка укорила спикера внешнеполитического ведомства в том, что та не умеет отвечать на неудобные вопросы.

В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову

В Министерстве иностранных дел РФ не пропустили упрёки Ксении Собчак, которая обвинила Марию Захарову в боязни и неумении отвечать на "неудобные" вопросы.

"Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?" — с иронией обратились к журналистке в МИД на официальном Telegram-канале.

Ксении Собчак объяснили, что Мария Захарова не раз отвечала на самые каверзные вопросы в интервью "Дождю", "Эху Москвы", РБК, CNN, "Радио свободе" и многим другим — "от ВВС до Figaro".

Собчак также напомнили, что Захарова проводит открытые брифинги для всех СМИ, и отвечает на вопросы в реальном времени.

"Брифинги по четвергам. Аккредитуйтесь и задавайте "неудобные" вопросы. Вам, по понятным причинам, ответим без очереди", — посоветовали Собчак в МИД.

Ранее Ксения Анатольевна поспорила в Telegram с другой журналисткой Наилей Аскер-Заде. Женщины упрекнули друг друга в непрофессионализме, при этом Собчак упомянула ещё и Захарову. Она сказала, что спикер МИД "смелая" только в эфирах федеральных телеканалов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Захарова жёстко ПРИЛОЖИЛА Собчак!
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь
Ефим Шифрин показал фото, на котором он похож на Галкина
Виктория Боня прочитала тотальный диктант на английском языке
Морозов рассказал, как Петросян отреагировал на его похудение
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Падчерица Марьянова подала в суд на кровных родственников артиста
Ани Лорак явилась на праздник к Киркорову с экс-супругом
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Моргенштерн перечислил 666 666 рублей на благотворительность
Популярное
Общество
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Алексей Навальный по своему обыкновению вступил в жаркий спор с женщиной, пришедшей оценить условия, в которых он отбывает тюремный срок.

Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости
Российский шоу-бизнес
Виктория Боня думала, что принц Филипп умер ещё год назад
Общество
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Российский шоу-бизнес
Ольгу Бузову высмеяли за фото в топике с дряблым животом
Зрители недовольны поведением Лободы на шоу "Голос.Дети"
Российский шоу-бизнес
Зрители недовольны поведением Лободы на шоу "Голос.Дети"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников