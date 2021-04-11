Ранее журналистка укорила спикера внешнеполитического ведомства в том, что та не умеет отвечать на неудобные вопросы.
В Министерстве иностранных дел РФ не пропустили упрёки Ксении Собчак, которая обвинила Марию Захарову в боязни и неумении отвечать на "неудобные" вопросы.
"Вы, Ксения, наверное, опять без шапки?" — с иронией обратились к журналистке в МИД на официальном Telegram-канале.
Ксении Собчак объяснили, что Мария Захарова не раз отвечала на самые каверзные вопросы в интервью "Дождю", "Эху Москвы", РБК, CNN, "Радио свободе" и многим другим — "от ВВС до Figaro".
Собчак также напомнили, что Захарова проводит открытые брифинги для всех СМИ, и отвечает на вопросы в реальном времени.
"Брифинги по четвергам. Аккредитуйтесь и задавайте "неудобные" вопросы. Вам, по понятным причинам, ответим без очереди", — посоветовали Собчак в МИД.
Ранее Ксения Анатольевна поспорила в Telegram с другой журналисткой Наилей Аскер-Заде. Женщины упрекнули друг друга в непрофессионализме, при этом Собчак упомянула ещё и Захарову. Она сказала, что спикер МИД "смелая" только в эфирах федеральных телеканалов.
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