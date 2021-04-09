"Офицеры России" собрали в Германии средства в помощь борцам с фашизмом

Представительство организации "Офицеры России" в Германии организовали сбор средств в помощь борцам с фашизмом. В акции приняли участие более 1800 граждан ФРГ и наших соотечественников, которые проживают в этой стране.

Как рассказал на пресс-конференции Общественной службы новостей бывший работник Министерства госбезопасности ГДР Райнер Рупп, сбор средств был успешным, но приоритетом все же был не сбор денег.

"С самого начала мы ясно дали понять в своем призыве к пожертвованиям, что это прежде всего политическая акция на фоне растущей лжи, дезинформации и подстрекательств против России: немецких СМИ, немецкой политики. Мы дали явно понять, что каждая копейка, каждый пожертвованный евро — это голос против зловещей, провокационной политики по отношению к России и ее президенту Владимиру Путину", — подчеркнул он.

В свою очередь, председатель организации "Объединение восточных земель" Иоахим Бонатс рассказал, что власти Германии не поддержали акцию чествования жертв фашизма.

"Мы подали письмо о чествовании жертв фашизма и 80-летия нападения на СССР. О том, чтобы в бундестаге прошла, как минимум, минута памяти жертв фашистской Германии и геноцида против советских граждан, вызванного фашистской агрессией. К сожалению, господин Вольфганг Шойбле (председатель бундестага), президент Германии (Франк-Вальтер Штайнмайер) и госпожа бундесканцлер (Ангела Меркель) отменили эту акцию и никак не отреагировали", — рассказал Иоахим Бонатс.

Стоит заметить, что собранные во время акции средства были направлены более чем полутора тысячам бывших узников фашистских концлагерей, блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны в России и других бывших республиках СССР.