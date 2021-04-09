Пригожин ненадолго "вернул" Соболь шубы и сумки

Столичный Симоновский суд удовлетворил исковое заявление предпринимателя из Петербурга Евгения Пригожина к Любови Соболь и её мужу Сергею Мохову, признав недействительным их брачный контракт. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Конкорда".
Напомним, в октябре 2019 года московский Арбитражный суд взыскал с Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК (иноагент) по 29,2 миллиона рублей. Два месяца спустя Соболь переписала все имущество на своего супруга Сергея Мохова. В списке оказались украшения, элементы гардероба, бытовая техника, одежда и даже мебель. Это позволило ей избежать ареста имущества и сохранить все эти вещи.
Однако Симоновский суд признал брачный договор Соболь и Мохова недействительным. Все имущество, которое она ранее переписала на мужа, вновь стало совместной собственностью. Теперь Федеральная служба судебных приставов официально может взыскать его в счет погашения долга перед ответчиком.
Ранее СМИ писали, что Соболь и Мохов не посещают судебные заседания по исковому заявлению Пригожина. Последнее слушание состоялось 18 февраля. На него они также не пришли.
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