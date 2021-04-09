ОК упростили процесс решения проблем с авторизацией

Социальная сеть "Одноклассники" отменила форму обращения на сайте для неавторизованных пользователей. Теперь при проблеме со входом в аккаунт вопросы со службой поддержки ОК можно будет решить в один клик.

Раньше, чтобы восстановить доступ к соцсети, нужно было писать обращение в службу техподдержки.

Теперь же достаточно кликнуть на кнопку саппорта на анонимной странице, после чего сразу появится диалоговое окно со службой поддержки. Затем пользователь должен выбрать тему и категорию обращения, после чего она попадает на чат-бота Асю. Также он может обратиться к оператору.

Так пользователи смогут получить ответ на свои вопросы в течение нескольких секунд. Это позволит помочь большему количеству людей и сэкономить их время.

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