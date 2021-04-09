В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию

Соседи представителей монаршей фамилии выставили свои особняки на продажу, так как жизнь людей в пригороде Санта-Барбары, куда переехала жить королевская чета, превратилась в ад.

Жизнь в тихом калифорнийском городке Монтессито стала невыносимой из-за того, что туда хлынули любопытные зеваки и охотники за сенсационными кадрами.

Как сообщает издание Daily Mail, представители правоохранительных органов нередко выезжают к особняку представителей королевской фамилии, так как там периодически срабатывает сигнализация. Иногда полицию вызывают по телефону.

Перед праздником католического Рождества в дом к Гарри и Меган пытался пробраться нетрезвый мужчина, прибывший из штата Огайо. Всего за девять месяцев сигнал тревоги срабатывал девять раз.

Герцоги Сассекские поселились в особняке летом 2020 года. В их доме — девять спален, шестнадцать ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и кинотеатр.

Раньше дом принадлежал российскому банкиру Сергею Гришину.

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