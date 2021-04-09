104-летний житель Челябинска победил коронавирус

104-летний участник штурма Берлина победил коронавирус. Об этом пишет URA. RU. Пожилого жителя Челябинска лечили от COVID-19 в стационаре, пояснили в региональном Минздраве.

"При поступлении в инфекционное отделение пациент вызывал беспокойство, поскольку к возрасту добавлялись сопутствующие заболевания. Однако состояние его удалось стабилизировать, а затем пришли в норму показатели анализов и самочувствие", — пояснила заведующая инфекционным отделением местной больницы Маргарита Сорокина.

Ахмета Рафикова выписали из больницы и сейчас он находится дома с родными. В годы Великой Отечественной войны мужчина был участником штурма Берлина, освобождал от фашистов Польшу и Белоруссию.

Пандемия в Челябинске идёт на спад. На 9 апреля число заболевших составило 120 человек. Ранее в регионе выявляли по 400 заражённых коронавирусом в сутки.