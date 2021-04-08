Зафиксированы сбои в работе Facebook и Instagram

В ряде стран Европы, включая Россию, Украину и Белоруссию, зафиксированы сбои в работе сервисов социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные "следящего" за сбоями и отклонениями в интернете сайта Downdetector. Все они фиксируются чуть позже полуночи.

Большинство пользователей Instagram говорят о проблемах загрузки контакта — таковых 59%. Пользователи Facebook, в основном (86%), жалуются на проблемы с работой сайта. Обе соцсети принадлежат одному и тому же интернет-холдингу.