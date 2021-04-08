СК повторно рассмотрит дело уфимца, убившего педофила

Дело уфимца Владимира Санкина вызвало широкий общественный резонанс. Многие юристы и общественники сочли вынесенный ему приговор неоправданно строгим.

Напомним, в январе прошлого года Владимир Санкин заступился за двух подростков, над которыми хотел надругаться 54-летний Владимир Зайцев, ранее неоднократно судимый (1983 г. — ч. 2 ст. 121 УК РСФСР "Мужеложство", 2003 г. — ч. 1 ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", 2007 г. — ч. 3 ст. 132 УК РФ "Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет"). За последнее преступление педофил отсидел 11 лет и вышел на свободу в октябре 2018 года.

В драке с Санкиным Зайцев получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Санкин был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым ещё раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства", — сообщила пресс-служба СК РФ.

Кроме того, будет заново изучено дело, возбуждённое в отношении Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ "Развратные действия" и прекращённое в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Адвокат Владимира Санкина Шота Горгадзе добавил, что 26 апреля Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрит апелляционную жалобу на вынесенный его подзащитному приговор.

Адвокат Шота Горгадзе

"Самым мудрым и правильным решением было бы отменить приговор и вернуть дело на доследствие. Надеюсь, следственные органы благодаря принципиальной позиции председателя СК более тщательным образом разберутся, что произошло на самом деле, и этот несправедливый приговор в последующем не состоится. Это страшный прецедент и сигнал обществу, что если вы увидите угрозу чужим детям, то перед вами встанет страшный выбор: либо пройти мимо и жить с этим, либо помочь и на восемь лет отправиться в тюрьму. Этого нельзя допустить", — сказал он в беседе с RT.

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