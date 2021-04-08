Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу об отрицательном влиянии обнажённых скульптур на детей, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. О том, почему в произведениях искусства начали искать негатив, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Анатольевич Куренной.

"Я считаю, что появление такого рода жалоб от неизвестных общественных организаций говорят о крайне низком понимании культуры и искусства членами этих организаций. Я бы посоветовал этим людям больше общаться с произведениями искусства, чтобы лучше понимать, что это такое.

То, что представители некоторых ведомств, видят в обнажённых скульптурах связь с порнографией, говорит о полном невежестве этих людей. Очень жаль, что такой у некоторых посетителей Эрмитажа такой низкий уровень.

Если мы начнём проводить такую политику, то нужно будет предпринимать какие-то более серьёзные шаги. Например, закрыть бани, вообще изолировать детей от представления о том, как выглядит человеческое тело", — пояснил собеседник "Правды.Ру".