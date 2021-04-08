Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу об отрицательном влиянии обнажённых скульптур на детей, заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. О том, почему в произведениях искусства начали искать негатив, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Анатольевич Куренной.
"Я считаю, что появление такого рода жалоб от неизвестных общественных организаций говорят о крайне низком понимании культуры и искусства членами этих организаций. Я бы посоветовал этим людям больше общаться с произведениями искусства, чтобы лучше понимать, что это такое.
То, что представители некоторых ведомств, видят в обнажённых скульптурах связь с порнографией, говорит о полном невежестве этих людей. Очень жаль, что такой у некоторых посетителей Эрмитажа такой низкий уровень.
Если мы начнём проводить такую политику, то нужно будет предпринимать какие-то более серьёзные шаги. Например, закрыть бани, вообще изолировать детей от представления о том, как выглядит человеческое тело", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...