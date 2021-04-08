ГБУ "Ритуал" запустило программу "Московский некрополь"

ГБУ "Ритуал" объявило о старте программы по интеграции цивилизованных и актуальных для города Москвы форм организации городского пространства в кладбищенскую сферу — "Московский некрополь". Она предполагает ликвидацию качественного и инфраструктурного разрыва между основными и периферийными кладбищами столицы.
В частности, планируется ремонт и замена твердых покрытий дорожек, проездов, хозяйственных площадок для размещения мусоросборников на покрытие из асфальтобетона, сообщило ГБУ "Ритуал" в соцсетях. Кроме того, будет произведена санитарная вырубка аварийных и сухостойных деревьев и установка нестационарных объектов ритуального назначения.
В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся на шести некрополях, проектно-изыскательные работы завершены для 76 кладбищ.
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