ГБУ "Ритуал" запустило программу "Московский некрополь"

ГБУ "Ритуал" объявило о старте программы по интеграции цивилизованных и актуальных для города Москвы форм организации городского пространства в кладбищенскую сферу — "Московский некрополь". Она предполагает ликвидацию качественного и инфраструктурного разрыва между основными и периферийными кладбищами столицы.

В частности, планируется ремонт и замена твердых покрытий дорожек, проездов, хозяйственных площадок для размещения мусоросборников на покрытие из асфальтобетона, сообщило ГБУ "Ритуал" в соцсетях. Кроме того, будет произведена санитарная вырубка аварийных и сухостойных деревьев и установка нестационарных объектов ритуального назначения.

В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся на шести некрополях, проектно-изыскательные работы завершены для 76 кладбищ.