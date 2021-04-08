"Милая и верная": российские мужчины описали идеальную женщину

Результат соцопроса россиянок об "идеальном мужчине" вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Многие женщины были возмущены требованиями о доходе более 100 тысяч рублей, наличии иномарки, большого достоинства и т. д.

Аналогичный опрос был проведён среди мужчин, которые рассказали, с какой женщиной они хотели бы создать семью. Его итоги опубликованы в рассылке "Вестника семейной психологии" и британской The Daily Mail.

Идеальная женщина глазами мужчин

Оказалось, что 66 тыс. мужчин из разных стран и 25 тыс. наших соотечественников (в возрасте от 25 лет) считают, что главное, чтобы женщина не была полной, вне зависимости от причин, любила детей и животных, не была меркантильной.

Также ценятся такие качества, как хозяйственность, чувство юмора.

Представителям мужского пола важно, чтобы женщина любила разнообразие в сексе, но при этом оставалась верной.

Мужчины готовы разрешить милым дамам иногда выпить — в дружеской компании или на семейном мероприятии, но не готовы видеть рядом с собой курящую особу.

Мужчины ценят в женщине образованность, наличие вкуса и чувство стиля, умение водить машину.

Что касается внешности, что большинство представителей мужского пола хотят видеть рядом с собой милую (другой вариант — красивую) женщину ростом от 160 до 172 см, весом не более 65 кг, с бюстом "от 2 до 4 размера". Допустимо, чтобы "идеальная женщина" носила очки.

Наименее привлекательными профессиями для женщин мужчины считают работу уборщицей, продавщицей, секретарём, массажисткой, сотрудницей колл-центра, мастером маникюра-педикюра и макияжа, а также "на стройке" и рекламным менеджером.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.