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В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща

Общество

Российские высшие чиновники, включая президента Владимира Путина, никогда не акцентировали национальную принадлежность такого блюда как борщ.

В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща

Так заявил телеканалу "360" кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин, проработавший на этой должности боле 30 лет.

"Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто — борщ — и указывали, с чем он — с мясом, уткой и так далее", — отметил он. По его словам, Путин заказывал данное блюдо довольно часто, "на баранине или на телятине".

Галкин счел все разговоры о национализации борща на Украине бессмысленными и счел, что он должен быть "народным" и непременно вкусным.

До этого эксперт по политическим и экономическим рискам из Лондона Алексей Кочкарёв заявил, что попытка "присвоить борщ" является актом присвоения Москвой чужих культурных ценностей.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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