Адвокат оценила состояние голодающего в колонии Навального

В среду, 7 апреля, адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев навестили своего подзащитного Алексея Навального в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

Адвокаты провели в исправительной колонии, где содержится Алексей Навальный, более двух часов. По возвращении Ольга Михайлова рассказала о состоянии заключённого блогера. По её словам, Навальному "достаточно тяжело в таких условиях".

"Он, конечно, истощён, поскольку он продолжает голодовку. Пьёт он только воду. Продолжает испытывать боли в спине, в ноге, плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, ещё и руки теперь задействованы", - приводит слова Михайловой РИА Новости.

Адвокат также уточнила, что Навальный сильно кашляет, а температура у него колеблется от 37 до 39. "Но тем не менее он держится", - сказала адвокат.

Ранее супруга Алексея Навального Юлия возмутилась тем, что её муж оказался в исправительном учреждении без паспорта. "В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу - только по паспорту?" - написала она в своём Instagram.

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