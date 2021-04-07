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Российских режиссеров призвали снять фильм о подвигах "ЧВК Вагнера"

Общество

Российские режиссеры могут снять немало фильмов о героических поступках "ЧВК Вагнера" в Сирии, считает военный историк Виктор Огнев.

Российских режиссеров призвали снять фильм о подвигах "ЧВК Вагнера"

Американское руководство использует популярность кинематографа в качестве средства пропагандистской деятельности. Голливуд выпускает фильмы о людях, которые ведут охранную деятельность в разных частях планеты, выставляя их национальными героями.

Выпуск условно патриотических фильмов в США поставлен на конвейер, в кинотеатрах регулярно происходят премьеры новых работ, миллионы граждан по всему миру смотрят кино американского производства. Остросюжетные боевики, в которых главными действующими лицами являются наемники необходимы Вашингтону для легализации деятельности в других странах, пишет "Экспресс газета".

В августе прошлого года вышел фильм "Львица" с Меган Фокс, в котором известная по "Трансформерам" актриса выступает в качестве нанятого бойца для освобождения заложника в Африке. Тему наемничества также затронул Луис Льоса в "Снайпере". Наемные бойцы по заказу отправляются в Южную Америку, где борются с головорезами наркокартеля.

Работу американских режиссеров в геополитических интересах Вашингтона оценил военный историк Виктор Огнев. Он считает, что Голливуд использует развитую индустрию для создания позитивного образа бойца, действующего на территории других стран. Американские режиссеры всеми силами пытаются приравнять наемников к военнослужащим армии США, стирая границы между этими понятиями.

На российских экранах подобных кинолент недостаточно, считает эксперт. Он отметил, что для подобного фильма у российских режиссеров уже есть достойные персонажи. Он напомнил об отважных действиях бойцов "ЧВК Вагнера" на территории Сирии.

"«Вагнеровцы»  доказали свою эффективность в Сирии. Они освободили Пальмиру, разгромили террористов и помогли дружественному государству справиться с теми угрозами, которые перед ним нависли в начале 2010-х", — сказал он.

Огнев уверен, что патриотические фильмы о российских воинах были бы популярнее, чем скандальное кино, предпочитаемое русскоязычными режиссерами. Кинокартины о русских бойцах, отважно сражающихся в интересах родины, по мнению эксперта, заинтересовали бы российского зрителя.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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