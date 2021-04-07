У жены Навального требуют паспорт посаженного в тюрьму мужа

Юлия Навальная возмущена тем, что её супруга посадили в тюрьму без паспорта, а лечить без документа, удостоверяющего его личность, отказываются.

Жена Алексея Навального опубликовала в Instagram письмо, которое ей прислал начальник исправительной колонии №2 Владимирской области.

В нём объясняется, что паспорт заключённого должен находиться в личном деле.

"Отсутствие паспорта препятствует: — распоряжению имущества у осуждённого; — госпитализации в больницу на случай болезни; — выдачи доверенности; — приобретению проездных документов к месту проживания после освобождения; — рассмотрению вопроса по УДО", — гласит документ за подписью подполковника внутренней службы А. А. Муханова.

Юлия Навальная выразила "благодарность" за то, что ей, наконец, сообщили, где находится её муж.

"Начальник соизволил в своём очень напряжённом графике (2 приёмных часа в неделю) найти время и сообщить мне, где находится мой муж. А также он решил, что его приказы распространяются не только на заключённых, но и на членов их семей. Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит", — пишет Юлия в своём микроблоге.

Навальная удивляется странным правилам уголовно-исполнительной системы.

"Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?" — интересуется Юлия.

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