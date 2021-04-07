Жена Навального рассказала, как мужа соблазняют курицей в тюрьме

Юлия Навальная с гневом обратилась к начальнику исправительной колонии №2 Владимирской области.

Жена оппозиционера Алексея Навального рассказала, как её мужу в тюрьме подкладывают в карманы конфеты.

"Это у вас со всеми такая забава или только с теми, кто на голодовке?" — поинтересовалась Юлия Навальная, обращаясь к подполковнику внутренней службы, под наблюдением которого отбывает срок её супруг.

Женщину возмутило ещё и то, что в отряде жарили курицу на глазах у человека, который сознательно отказался от еды.

"А вот ещё классная история. Я слышала, вы принесли на выходных электроплиту в отряд и курицу жарили. Вроде бы курица запрещена на зоне. Что же произошло? Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключённого. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?" — негодует Юлия.

Навальную также расстроило то, что у мужа пропадают фотографии его семьи, которые она ему передаёт.

"А что там с фото семьи? Мы передаём фотоальбомы, а он опять просит. Передаём, а он опять", — поинтересовалась жена заключённого.

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