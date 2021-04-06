Штаб-квартира компании Zoom Video Communications уточняет появившиеся в ряде СМИ данные о приостановке продаж своих программных пакетов российским госучреждениям.
"Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе" — сообщили корреспонденту ТАСС в головном офисе. Организация проведет собственную проверку и только после нее сможет давать какие-то комментарии и озвучивать выводы.
Ранее сообщалось, что Zoom Video Communications отозвала у своих российских партнёров авторизацию на продажу сервиса государственным организациям.
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