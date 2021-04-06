Журналистов CNN задержали у ИК-2, где сидит Навальный

Около исправительной колонии № 2, в которой отбывает наказание Алексей Навальный, правоохранители задержали нескольких человек, в том числе журналистов CNN.

ИК-2 в Петушинском районе Владимирской области

Во вторник, 6 апреля, несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ приехали во Владимирскую область снимать репортажи, как глава НКО-иноагента "Альянс врачей" Анастасия Васильева навещает в ИК-2 главу НКО-иноагента ФБК Алексея Навального. Васильеву сопровождали несколько человек в белых халатах, а среди журналистов были в том числе репортёры американского телеканала CNN, причём расположились они на проезжей части, мешая таким образом проезду транспорта и работе исправительного учреждения.

"На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали", — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Правоохранители задержали Анастасию Васильеву и корреспондента CNN Мэтью Ченса вместе с оператором. Их доставили в отделение полиции № 9 в Покрове до выяснения обстоятельств.

Корреспондент CNN Мэтью Ченс в отделении полиции

"После задержания за пределами исправительной колонии, где сидит Навальный, все сотрудники CNN освобождены", — сообщил корреспондент в своём Twitter спустя примерно три часа.

В целом ситуация развивалась предсказуемо: провокация — предупреждение — отказ подчиниться — задержание — нужная картинка для СМИ. Ждём новых репортажей демократической прессы о "зверствах кремлёвского режима".

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