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Суд разберет отказ Telegram и TikTok удалять запрещенную информацию

Общество » Соцсети

Протоколы об отказе администрациями соцсетей TikTok и Telegram удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях будут рассмотрены мировым судом №422 Таганского района.

Суд разберет отказ Telegram и TikTok удалять запрещенную информацию

В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ, в отношении Tik Tok – один, по каждому из них грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Из-за пандемии заседания пройдут в закрытом для журналистов режиме.

Как отмечают в Роскомнадзоре, TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Однако претензии появились и к нему.

Ранее по три протокола за то же самое были составлены в отношении Twitter, Facebook и Google. Представитель Facebook не явился, а Google дали время на ознакомление с материалами дела, и их рассмотрения перенесли с 2 апреля на 4 мая. Twitter же был признан виновным по всем трем эпизодам и оштрафован на общую сумму 8,9 млн рублей.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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