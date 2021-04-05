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В России начался эксперимент по авторизации в сети через Госуслуги

Общество » Соцсети

С 5 апреля у пользователей интернет-площадок появилась возможность идентификации через портал госуслуг. Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года.

В России начался эксперимент по авторизации в сети через Госуслуги

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут совершать сделки в интернете без дополнительной авторизации на других интернет-площадках. По замыслу Минцифры, это сделает онлайн-бизнес более безопасным. При этом сумма сделки не должна превышать 10 млн руб.

В ведомстве также уточнили, что в случае идентификации через портал госуслуг личные данные пользователей не будут передаваться. Граждане также могут выбрать регистрацию на интернет-платформах по отдельному логину и паролю.

"Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках — считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например прямо из соцсети или банковского мобильного приложения", — рассказали в Минцифры РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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