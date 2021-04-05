Стали известны подробности выдачи электронных паспортов

В МВД России разъяснили подробности выдачи гражданам электронных паспортов. Удостоверение личности будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.

На территории Москвы планируют начать выдачу электронных удостоверений личности уже с 1 декабря 2021 года. В остальных регионах России это будет происходить по мере технической готовности, но "не позже 1 июля 2023 года", уточнили в МВД.

Сам процесс оформления документа будет отличаться лишь тем, что потребуется цифровая фотография и отпечатки двух пальцев рук гражданина. Каких-либо приоритетных категорий граждан для получения электронного паспорта не предусмотрено. По сравнению с бумажным паспортом электронный носитель информации (ПЭН) будет иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.

"На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись. Вопрос о замене в перспективе заграничного паспорта ПЭН не рассматривается. Вместе с тем предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН", — пояснили RT в ведомстве.

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