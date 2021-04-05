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Психолог рассказала чего боятся люди с низким доходом

Общество

Больше других боятся одиночества люди в возрасте от 35 до 44 лет. Особенно с низким доходом и проживающие в больших городах. Об этом пишет Москва 24.

Психолог рассказала чего боятся люди с низким доходом

Как рассказала сайту кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко, у такой категории граждан причин для беспокойства несколько. В частности, в этом возрасте люди начинают философствовать о смысле жизни, отметила она.

"Это переживания, когда я осознаю: чего я достиг, к чему я пришел, кто со мной рядом, есть ли у меня семья и дети, кому я смогу передавать свой опыт?" — пояснила психолог.

Нехватка социальных контактов также способствует развитию страха одиночества.

Но и наличие семьи и детей также не гарантия того, что человек среднего возраста не будет чувствовать себя одиноким.

"Как правило, это те люди, у которых есть психологические проблемы внутренней гармонии. Им действительно страшно остаться одним, потому что они боятся сами себя", — отметила она.


Чтобы снизить страх остаться в одиночестве Овчаренко советует осознать свою значимость и целостность.

Также хорошо помогает справиться с проблемой наличие домашнего питомца. Забота о ближнем отвлекает от проблемы и повышает чувство собственной значимости.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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