Животных стрелка из Мытищ заберут у его семьи

Животных, которые проживали у Мытищинского стрелка передадут в Московский зоопарк. Об этом пишет АГН "Москва" ссылаясь на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По ее словам, документы его семья смогла предоставить только на двух медведей. Еноты, барсук и аллигаторы оказались незарегистрированными. Также у мужчины, который в конце марта открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов в поселке Вешки, на территории дома обнаружили птиц.

Семья и сама планировала отказаться от животных так как не планирует заниматься их содержанием. Как отметили в Росприроднадзоре, краснокнижные животные могут быть переданы лишь в государственные и и муниципальные учреждения. В частные коллекции — нет.

30 марта 61 летний житель коттеджного поселка в Новых Вешках устроил стрельбу из автомата и бросил 2 грана в сотрудников ФСБ и спецназу Росгвардии. Представители ведомств пришли к нему с обыском, так как мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. Спустя 12 часов в доме начался пожар. Тело подозреваемого обнаружили позже.

Как выяснилось, мужчина содержал на территории своего коттеджа множество диких животных.