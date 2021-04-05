В России хотят ужесточить правила медосмотра призывников. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировала член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Васильевна Соломатина.
"Я считаю, что это правильная инициатива. Во-первых, в армию идут молодые люди, закончившие вузы, так как в России почти не осталось военных кафедр при университетах. Отбор должен быть жёстким.
В армию не берут граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Любые нарушения со стороны каких-либо систем или органов человека являются противопоказанием для службы в армии.
Сейчас же не военное время, когда брали условно годных.
Я считаю, что самая главная задача исполнительной и законодательной власти — это не допускать, чтобы дети после окончания школы в 70% не могли по тем или иным причинам проходить службу в армии. Это задача номер один сегодня", — пояснила собеседница "Правды.Ру".
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