В России хотят ужесточить правила медосмотра призывников. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировала член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Васильевна Соломатина.

"Я считаю, что это правильная инициатива. Во-первых, в армию идут молодые люди, закончившие вузы, так как в России почти не осталось военных кафедр при университетах. Отбор должен быть жёстким.

В армию не берут граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Любые нарушения со стороны каких-либо систем или органов человека являются противопоказанием для службы в армии.

Сейчас же не военное время, когда брали условно годных.

Я считаю, что самая главная задача исполнительной и законодательной власти — это не допускать, чтобы дети после окончания школы в 70% не могли по тем или иным причинам проходить службу в армии. Это задача номер один сегодня", — пояснила собеседница "Правды.Ру".