Эксперт рассказал, почему собаки грызут обувь хозяев

Животные не умеют мстить. В них такая функция не заложена, сообщил в беседе с "Правдой.Ру" зоопсихолог Мирослав Зверев.

"Причин, когда собака грызёт тапки хозяев, а кот в них писает, может быть несколько, но это не месть. Такого чувства у животных нет", — пояснил эксперт.

Одна из причин поведения, когда домашний питомец что-то портит или ломает — недостаток внимания.

"Это стало особенно заметно после пандемии. Животные, которые привыкли этот год быть вместе с хозяевами, остались одни. И поведением, которое нам кажется "вредничаньем", они пытаются привлечь к себе внимание", — сообщил Волков.

Также порча имущества может быть связана с отсутствием подходящих игрушек.

"Если кот дерёт обои, это значит, что ему нужна хорошая, я подчеркиваю, хорошая когтеточка. Тогда он переключится на неё", — пояснил эксперт.

Но и исключать, что животное плохо себя чувствует, поэтому агрессивно себя ведёт или портит имущество, тоже нельзя. Чтобы определить точную причину непонятного поведения, необходимо обратиться к специалисту, подытожил Мирослав Волков.

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