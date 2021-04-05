В России ужесточат правила медосмотра призывников

В армию не будут призывать тех, у кого во время призыва обнаружат серьёзные заболевания.

В 2022 году в РФ вступит в силу новая Международная классификация болезней, после чего будут внесены изменения в положение о военно-врачебной экспертизе.

"Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того, как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", — пояснил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

Стоит напомнить, что с 1 апреля 2021 года в России началась весенняя кампания, в ходе которой планируется набрать 134 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

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