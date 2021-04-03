Юристы Пригожина разоблачили "Новую газету"

Журналисты "Новой газеты" не ответили юридической служба компании "Конкорд" на вопросы о материале, связанном с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Редакция получила письмо с тремя конкретными вопросами после публикации фейкового материала о предпринимателе. Юридическая служба компании "Конкорд" попросила объяснить опубликованный текст, который вводил в заблуждение читателей. "Новая газета" не смогла дать ответов на поставленные вопросы, чем подтвердила недостоверность сведений, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
"Мы задали совершенно конкретные вопросы "Новой газете", утверждает ли она то, что пишет. Как обычно, "Новая газета" съехала по полной программе и набросала говно на вентилятор. Это их стандартный способ сказать, что кто-то кого-то убил днем, и утверждать, что день был точно, а вот по поводу убийства ничего не утверждаем и кто кого убил тоже не знаем", — заявил Евгений Пригожин.
Все перечисленные в материале "факты" оказались домыслами и фантазиями редакции "Новой газеты". Журналисты попытались обезопасить себя от судебного разбирательства, использовав специальные обороты.
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