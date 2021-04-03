Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов
В ДНР сообщили о гибели ребёнка после удара украинского БПЛА
Наконец-то: все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал
Мясников развеял предрассудки о дженериках дорогих лекарств
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Участник ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил миновал ареста
Гинцбург объяснил симптомы коронавируса у президента Аргентины
Украинская тиктокерша рассказала о плюсах жизни в России
Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Данные более полумиллиарда пользователей Facebook оказались в сети

Общество » Соцсети

Выложенная в открытый доступ база данных содержит личные данные, включая биографию и местонахождение, более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.

Данные более полумиллиарда пользователей Facebook оказались в сети

База данных, опубликованная в субботу на одном из хакерских форумов, содержит более 32 миллионов записей о пользователях в США, более 28 миллионов — о пользователях в Саудовской Аравии, 11 миллионов — о пользователях в Великобритании, более 10 миллионов — о пользователях в России и 6 миллионов — о пользователях в Индии. Она включает в себя их телефонные номера, идентификаторы Facebook, полные имена, адреса, даты рождения, биографии и, в некоторых случаях, адреса электронной почты, сообщает Business Insider.

В январе эту базу данных пытались продать через Telegram-бота, но теперь она находится в открытом доступе и широко доступна для всех, кто обладает хотя бы минимальными навыками обработки данных. В частности, киберпреступники могут использовать личные данные, чтобы выдать себя за этих людей или обманом заполучить другую ценную информацию, считает специалист по кибербезопасности, технический директор фирмы Hudson Rock Алон Гал. Кстати, ранее Facebook сообщал, что устранил уязвимость, позволяющую красть личные данные пользователей, ещё в 2019 году.

"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечёт за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", — уверен Алон Гал.

Столь крупная утечка личных данных, несомненно, подрывает доверие пользователей к социальной сети Facebook, тем более что это уже далеко не первый случай подобного рода. Единственное, что можно теперь сделать — это предупредить пользователей о возможных атаках на них, чтобы они повысили бдительность, резюмировал специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кибератаки и блокировка соцсетями наших ресурсов
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы
Россия научилась строить арктические суда-газовозы
Данные более полумиллиарда пользователей Facebook оказались в сети
У консульства РФ в Одессе собрались радикалы с фаерами
ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов
В ДНР сообщили о гибели ребёнка после удара украинского БПЛА
Эксперт: Ельцин и Козырев не думали о национальных интересах России
Наконец-то: все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал
Мясников развеял предрассудки о дженериках дорогих лекарств
Почему в России не так активно идет вакцинация от COVID
Популярное
Новости Украины
Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?

Путин готовит Байдену ответ в Донбассе за оскорбление, считают аналитики в США.  Российские думают, что Байден делает всё, чтобы остановить "СП-2".

Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Новости Украины
В Киеве заявили, что готовятся к войне за Крым вместе с НАТО
Российский шоу-бизнес
Эксперт по молекулярной биологии рассказал о состоянии Заворотнюк
Политика. Новости и аналитика
На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа
Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Боеготовность на максимум: войска США в Европе "насторожились" из-за РФ
Мир. Новости мира
Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
Военные новости
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников