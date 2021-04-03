Данные более полумиллиарда пользователей Facebook оказались в сети

Выложенная в открытый доступ база данных содержит личные данные, включая биографию и местонахождение, более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран.

База данных, опубликованная в субботу на одном из хакерских форумов, содержит более 32 миллионов записей о пользователях в США, более 28 миллионов — о пользователях в Саудовской Аравии, 11 миллионов — о пользователях в Великобритании, более 10 миллионов — о пользователях в России и 6 миллионов — о пользователях в Индии. Она включает в себя их телефонные номера, идентификаторы Facebook, полные имена, адреса, даты рождения, биографии и, в некоторых случаях, адреса электронной почты, сообщает Business Insider.

В январе эту базу данных пытались продать через Telegram-бота, но теперь она находится в открытом доступе и широко доступна для всех, кто обладает хотя бы минимальными навыками обработки данных. В частности, киберпреступники могут использовать личные данные, чтобы выдать себя за этих людей или обманом заполучить другую ценную информацию, считает специалист по кибербезопасности, технический директор фирмы Hudson Rock Алон Гал. Кстати, ранее Facebook сообщал, что устранил уязвимость, позволяющую красть личные данные пользователей, ещё в 2019 году.

"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечёт за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", — уверен Алон Гал.

Столь крупная утечка личных данных, несомненно, подрывает доверие пользователей к социальной сети Facebook, тем более что это уже далеко не первый случай подобного рода. Единственное, что можно теперь сделать — это предупредить пользователей о возможных атаках на них, чтобы они повысили бдительность, резюмировал специалист.

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