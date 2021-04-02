"Конкорд" написал открытое письмо "Новой газете"

Юридическая служба компании "Конкорд" потребовала от редакции "Новой газеты" пояснить опубликованную дезинформацию о бизнесмене Евгении Пригожине.

Юристы подчеркнули, что журналисты, опубликовав статью с откровенно недостоверной информацией, попытались защитить себя от судебного преследования специальными оборотами. В связи с этим юристы компании "Конкорд" направили в "Новую газету" письмо с тремя вопросами.

"В связи с этим юридической службой компании "Конкорд" направлено в редакцию "Новой газеты" открытое письмо с целью получить разъяснения по следующим вопросам:

1. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части?

2. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.

3. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений?" — говорится в обращении.