"Конкорд" написал открытое письмо "Новой газете"

Юридическая служба компании "Конкорд" потребовала от редакции "Новой газеты" пояснить опубликованную дезинформацию о бизнесмене Евгении Пригожине.
Юристы подчеркнули, что журналисты, опубликовав статью с откровенно недостоверной информацией, попытались защитить себя от судебного преследования специальными оборотами. В связи с этим юристы компании "Конкорд" направили в "Новую газету" письмо с тремя вопросами.
"В связи с этим юридической службой компании "Конкорд" направлено в редакцию "Новой газеты" открытое письмо с целью получить разъяснения по следующим вопросам:
1. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части?
2. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.
3. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений?" — говорится в обращении.
Юридическая служба компании будет вынуждена утверждать, что "Новая газета" является "низкосортным и непрофессиональным сообществом", если редакция не даст ответы на заданные вопросы. Игнорирование письма докажет, что издание "представляет информацию фейкового содержания с целью обратить на себя внимание, ввести в заблуждение своего читателя и не нести ответственность за совершенные действия".
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