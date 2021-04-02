Полиция подала в суд на "скопинского маньяка"

В Скопинский районный суд Рязанской области подано исковое заявление о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении "скопинского маньяка".

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу 3 марта. Исправительное учреждение, в котором он отбывал наказание за похищение и истязания двух девушек, отметило, что Мохов "не встал на путь исправления". На ближайшие шесть лет за ним установлен административный надзор: Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и выезжать за пределы района без разрешения. Дважды в месяц он обязан отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

После освобождения Виктора Мохова одна из его жертв высказывала опасения за свою безопасность.

Судебное заседание о дополнительных ограничениях в отношении Мохова назначено на 6 апреля в 31-м судебном участке Скопинского райсуда. Истцом выступает местное отделение МВД, сообщает РИА Новости.

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