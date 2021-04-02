Голикова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Такой прогноз прозвучал на объединённом заседании проектного комитета по национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография", где обсуждались итоги 2020 года.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионах имеет тенденцию к стабилизации. Вместе с тем, традиционно в апреле-мае наблюдается всплеск сезонных заболеваний. И поскольку коронавирусная инфекция, по прогнозам специалистов, со временем тоже станет сезонным заболеванием, то уже сейчас можно прогнозировать, что стабилизация может сменяться некоторым ростом. Залогом сохранения стабильности ситуации является вакцинация, отметила Татьяна Голикова.

"Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких, сотрудников, с которыми вы вместе работаете", — подчеркнула вице-премьер.

После вакцинации очень важно продолжать соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно больше граждан имели возможность сделать прививку и как можно скорей сформировался коллективный иммунитет, добавила она.

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