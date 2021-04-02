Историк рассказал об опасности самоопределения казаков

Во время Всероссийской переписи населения 2021 года жители Ростовской области смогут самоопределиться по национальной принадлежности в качестве "казаков". Об этом сообщила руководитель регионального отделения ведомства Марина Самойлова, пишет "Свободная Пресса".

Подобное действие по словам историка, советника ректора МПГУ Евгения Спицына опасно для целостности нашей страны. Об этом он сообщил в разговоре с изданием, назвав такие действия "играми в сепаратизм".

"Идеи казачьего сепаратизма не новы. Достаточно вспомнить Петра Краснова, который был войсковым атаманом Войска Донского в мае 1918 — феврале 1919 годов. Он в отличии от своих собратьев по белому движению, того же Колчака, Деникина, выступал под лозунгом создания отдельной от России Доно-Кавказской федерации", — напомнил он.

По его словам, сепаратистско-казачьи настроения сейчас есть Ставрополье, на Кубани и Ростовской области.

По словам Самойловой вариантов казачьего самоопределения 13. В их числе донские, русские, православные и другие казаки.