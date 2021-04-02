В России растёт число детей и подростков с депрессивными состояниями

В России растёт число детей и подростков, страдающих депрессией. Особенно этот показатель высок среди тинейджеров возрасте 15-17 лет, сообщили в Институте им. В. П. Сербского.

По данным специалистов, за период с 2016 по 2019 год показатель заболеваемости эффективными расстройствами детей в возрасте до 14 лет вырос на 8,9%, а среди подростков 15-17 лет — на 70%, сообщает "Москва 24"

Число детей с аффективными расстройствами увеличилось в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Уральском округах.

По словам специалистов, это отражает качество работу психиатрических служб по оказанию помощи детям и подросткам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.