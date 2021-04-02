Гейтс указал на фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии

Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс уверен, что тяжёлых последствий эпидемии COVID-19 можно было избежать при грамотном подходе к ситуации.

Он отметил, что своевременные инвестиции, эффективные методы тестирования на коронавирус и незамедлительная изоляция заражённых помогли бы избежать многих проблем, с которыми Европа и США столкнулись в данный момент.

Гейтс подчеркнул, что он и другие граждане предупреждали о возможных негативных последствиях.

"Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", — отметил Гейтс.

Он заметил, что несколько государств выполнили эти рекомендации. Среди них такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Так как большая часть Европы, Южной Америки и США не прислушались к мудрым советам, люди заплатили "огромную цену" из-за недальновидной политики правительства.

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