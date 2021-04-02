Любови Соболь позволили ходить в храм и водить дочь в школу

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) позволили иногда выходить из дома.

Любовь Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу". Женщину обвиняют в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на январской акции в столице в поддержку Алексея Навального.

Следствие заявляет, что действия Соболь и других организаторов протестного движения создали "угрозу массового заболевания".

"Мы рады, что Любовь и её адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребёнка Любови, в школу и забирать её из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено", — говорится в Instagram юриста.

Соболь всё ещё не разрешают гулять с семилетней дочерью днём. Женщина уверена, что это негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии ребёнка. Ей также не позволяют пользоваться Интернетом.

"Домашний арест по делу небольшой тяжести, да ещё для матери несовершеннолетнего ребёнка, — это серьёзная мера пресечения", — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что в Москве много мест, где нарушаются санитарные правила, продиктованные необходимостью борьбы с коронавирусом. В частности, люди передвигаются в душном метро, устраиваются массовые мероприятия.

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