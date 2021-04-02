Героизацию преступников предложено сделать преступлением в РФ

Детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец предлагает наказывать уголовно за использование информации о преступлениях для героизации людей, нарушивших закон.

С этой целью было подано обращение на имя депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Волынец полагает, что чаще всего от героизации преступников страдают дети, чья защита является приоритетной для госполитики страны.

Отдельно предлагается наказывать СМИ, издательства, кинокомпании и иные "субъекты создания контента и распространения информации". Параллельно в Госдуме уже разрабатывается законопроект, согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары за интервью и книги своим жертвам, сообщает RT.

Поводом стала история со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, ставшим героем передачи Ксении Собчак и получившим за это 50 тысяч рублей.