Познер впервые дал комментарий по "приему" его в Тбилиси

На своем сайте "Познер Онлайн" российский журналист Владимир Познер впервые высказался о протестах, произошедших в Грузии из-за его приезда в Тбилиси. Он, в частности, объяснил, почему не дал ни одному из коллег комментарий по этому поводу.

"Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", — Познер был краток.

В Тбилиси он хотел лишь встретить день рождения в кругу друзей. Жители города вышли на акции протеста: им не понравилось заявление Познера, что Абхазия никогда не станет грузинской территорией. Гостиницу, где находился журналист, закидали яйцами. В итоге ему пришлось покинуть ее в сопровождении полиции.