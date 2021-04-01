Екатерина Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова нашла в себе смелость не только посмотреть видео своего падения, но и опубликовать его с шутливым комментарием.
"Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!" — прокомментировала она момент падения с подиума в своём Instagram.
Екатерина призналась, что посмотреть этот фрагмент она решилась только сегодня: "Уж больно дорого мне это обошлось". Тысячи подписчиков написали Стриженовой в комментариях, что им было совсем не смешно увидеть, как она падает, и от души пожелали своей любимице скорейшего выздоровления.
Сейчас ведущая Первого канала находится в Боткинской больнице. Ранее Екатерина сообщила своим подписчикам, что ей сделали операцию, после которой она "на скрипке играть уже не будет, а вот на пианино — сможет".
"Ну а если вы сегодня собираетесь устраивать розыгрыши, на всякий подумайте о последствиях. Знаю много случаев, которые закончились слезами", — предупредила Екатерина Стриженова.
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