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355 тонн старой электротехники сдали жители Подмосковья с начала года

Общество

В Подмосковье пройдут акции по сбору и вывозу старой электроники. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Жители и сотрудники организаций могут сдать любую компьютерную, офисную и бытовую технику, гаджеты, научное и медицинское электрооборудование.

355 тонн старой электротехники сдали жители Подмосковья с начала года

Мероприятие пройдет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Его организует Минмособлимущество. Всего в апреле запланировано провести таких 14 акций по сбору и вывозу утильной техники.

Распространяются они на 11 округов. В их числе Пущино, Пушкино, Балашиха, Домодедово и ряд других районов.

Старую электронную технику переработают в экотехнопарке Фонда рационального природопользования.

С начала года, по словам главы ведомства Натальи Адигамовой, было собрано 355 тонн старой техники, за прошлый месяц — 211 тонн электролома.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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