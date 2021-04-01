355 тонн старой электротехники сдали жители Подмосковья с начала года

В Подмосковье пройдут акции по сбору и вывозу старой электроники. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Жители и сотрудники организаций могут сдать любую компьютерную, офисную и бытовую технику, гаджеты, научное и медицинское электрооборудование.

Мероприятие пройдет в рамках программы "Школа утилизации: электроника". Его организует Минмособлимущество. Всего в апреле запланировано провести таких 14 акций по сбору и вывозу утильной техники.

Распространяются они на 11 округов. В их числе Пущино, Пушкино, Балашиха, Домодедово и ряд других районов.

Старую электронную технику переработают в экотехнопарке Фонда рационального природопользования.

С начала года, по словам главы ведомства Натальи Адигамовой, было собрано 355 тонн старой техники, за прошлый месяц — 211 тонн электролома.