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Мурашко объяснил, кому подходят российские вакцины от коронавируса

Общество

Глава отечественного Минздрава назвал группы людей, для которых вакцинация от COVID-19 фактически является жизнесберегающим фактором.

Мурашко объяснил, кому подходят российские вакцины от коронавируса

Наиболее тяжёлое течение и непредсказуемые последствия новой коронавирусной инфекции наблюдаются у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Именно поэтому вакцинация для них может буквально оказаться вопросом жизни и смерти. Поэтому специалисты в сфере здравоохранения рекомендуют пациентам, входящим в эти группы риска, делать вакцинацию незамедлительно, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией, он примет решение [какую вакцину выбрать], поэтому там заполняется специальная анкета. В принципе, все три могут использоваться. В конечном итоге должен решить врач", — пояснил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-24".

На данный момент выбор делается между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Но уже в ближайшее время ожидается поступление в гражданский оборот вакцины "КовиВак".

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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