Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме

Оппозиционер объяснил, что вынужден был пойти на крайние меры.

Алексей Навальный уверил, что понять его может только тот, кто побывал в тюрьме.

Блогер убеждëн, что других методов борьбы, кроме голодовки, в местах заключения почти не существует.

Навальный рассказал в своëм инстаграм, что лежит на кровати в робе лысый с Библией в руках, так как это единственная книга, которую ему разрешили выдать.

Голодовку он объявил, так как, по его словам, до сих не получил медицинскую помощь, тогда как проблемы со спиной перекинулись и на ногу.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", — написал Навальный в своём Instagram.

Блогер также пожаловался на недостаток сна.

"А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы”) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”, — объяснил Алексей.

Донести свою проблему до тюремного начальства Навальный решил таким радикальным способом.

"Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", — написал оппозиционер.

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