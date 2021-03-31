Маркл и Гарри превратили жизнь своих соседей в кошмар

Представители монаршей фамилии вынудили соседних домовладельцев выставить своё жильё на продажу.

Знаменитые супруги Меган Маркл и принц Гарри обосновались в престижном районе Калифорнии, расположенном надалеко от пригорода Санта-Барбары.

Соседство им составили многие именитые личности. Звёзды кино и ТВ поначалу весьма обрадовались соседству несчастной королевской четы.

Всё пошло не по плану через полтора года после того, как у них под боком поселилсь молодые представители монаршей фамилии.

Актёр Роба Лоу, ведущий ТВ Эллен Дедженерис и актриса Кэрол Бернетт уже продают свои особняки, в которых ранее жили тихой безмятежной жизнью.

Как сообщает зарубежное издание TMZ. com, распрощаться со своими обжитыми домами звёзд заставила огромная популярность Маркл и принца Гарри.

В городок хлынули туристы, которые настойчиво ищут дом принца и его избранницы. Они беспокоят соседей тем, что непрерывно осведомляются у них, где именно проживают британские знаменитые супруги.

В ад жизнь жителей городка Монтессито превращают также неугомонные папарацци, которые начали азартную охоту за эксклюзивными снимками с Меган Маркл, принцем Гарри и их маленьким наследником Арчи.

Представители СМИ не поскупились даже организовать полёт вертолета, который теперь часто кружит над городком, нарушая тишину и спокойствие обитателей Монтессито.