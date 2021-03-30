В Москве оцифрованы данные о 7 миллионах захоронений

Все книги регистраций захоронений московских кладбищ переведены в электронный вид.

Собственными силами ГБУ "Ритуал" оцифровало данные о 7 миллионах человек, которые покоятся на некрополях Москвы. Таким образом, был завершен первый этап масштабного социально ориентированного проекта по цифровизации ритуальной отрасли столицы.

"По пяти кладбищам и в этом году по основному конгломерату, Хованскому кладбищу, мы завершили процесс инвентаризации всех мест захоронения. Они будут привязаны к точкам геопозиционирования. Но важен первичный этап: 7 миллионов покоящихся на некрополях города обрели цифровую вечность", — рассказал директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов в интервью "Известиям".

Ожидается, что граждане смогут получить доступ к этим данным в ближайшие полтора-два года, кода будет расширен функционал личного кабинета на официальном сайте ГБУ "Ритуал". Как пояснили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", такая система позволит быстро находить всю необходимую информацию о захоронениях. Ведь зачастую люди не всегда могут вспомнить кладбище, на котором у них есть родовое захоронение или где покоятся их родственники. Кроме того, появится возможность дистанционно совершать административные действия по регистрации и перерегистрации ответственности, получению разрешения на захоронение и установке надмогильных сооружений.

Кроме того, с конца 2020 года на всех кладбищах Москвы наряду с бумажными документами начали выдавать электронные паспорта захоронений. В них находятся все необходимые данные о захоронении и ответственном за него лице.