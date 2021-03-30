Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин отозвал иски к Алексею Навальному, а также подал заявление в правоохранительные органы, чтобы те выяснили имя реального владельца канала "Навальный live".

На очередном заседании по иску Пригожина против главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) и его соратника Владимира Милова представители Навального ответили, что их клиент не имеет никакого отношения к YouTube-каналу "Навальный Live". Информацию о владельце канала можно получить только через иностранный офис Google, в связи с чем иски к блогеру были отозваны. Теперь отвечать перед законом за оскорбления в сети будет один Милов. Об этом сообщили представители компании "Конкорд".

Кроме того, Пригожин предложил блогеру узнать, кто тогда на самом деле снимается на канале с таким названием.

"Кто является владельцем канала "Навальный Live", будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын", — считает Пригожин.

Напомним, по решению суда Навальному предстоит выплатить Пригожину компенсацию в сумме 500 тысяч рублей. Соратник Навального Милов при этом не появился ни на одном судебном заседании, однако ранее заявлял, что публично повторит свои высказывания в отношении предпринимателя.