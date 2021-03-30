Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ОП предложили выдать правоохранителям "пандемийную" премию
Названы три способа не дать коту сбежать весной
Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников
"Спутник лайт" планируют вводить детям
Каждый пятый россиянин уволится при получении базового дохода
Вяльбе назвала Губерниева "базарной бабой"
Российская фигуристка не подала апелляцию на дисквалификацию
В России запретят навязывать дополнительные услуги
Большунов снялся с "разделки" на чемпионате России, победил Мальцев

Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному

Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин отозвал иски к Алексею Навальному, а также подал заявление в правоохранительные органы, чтобы те выяснили имя реального владельца канала "Навальный live".

На очередном заседании по иску Пригожина против главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) и его соратника Владимира Милова представители Навального ответили, что их клиент не имеет никакого отношения к YouTube-каналу "Навальный Live". Информацию о владельце канала можно получить только через иностранный офис Google, в связи с чем иски к блогеру были отозваны. Теперь отвечать перед законом за оскорбления в сети будет один Милов. Об этом сообщили представители компании "Конкорд".

Кроме того, Пригожин предложил блогеру узнать, кто тогда на самом деле снимается на канале с таким названием.

"Кто является владельцем канала "Навальный Live", будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын", — считает Пригожин.

Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному. 409863.png

Напомним, по решению суда Навальному предстоит выплатить Пригожину компенсацию в сумме 500 тысяч рублей. Соратник Навального Милов при этом не появился ни на одном судебном заседании, однако ранее заявлял, что публично повторит свои высказывания в отношении предпринимателя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Губерниев ответил Вяльбе на слова про "базарную бабу"
В ОП предложили выдать правоохранителям "пандемийную" премию
Названы три способа не дать коту сбежать весной
Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников
Фальшивые свитки Библии оказались оригиналом
"Спутник лайт" планируют вводить детям
Каждый пятый россиянин уволится при получении базового дохода
Вяльбе назвала Губерниева "базарной бабой"
Российская фигуристка не подала апелляцию на дисквалификацию
В России запретят навязывать дополнительные услуги
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Василий Амирджанов Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом Василий Амирджанов Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
Как получить пассивный доход
Деньги
Как получить пассивный доход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников