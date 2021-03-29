Роспотребнадзор смягчил ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешил присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организацию отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Внести изменения в санитарные правила СП 3.½.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в документе.
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